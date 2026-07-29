Economia

Exportações brasileiras para Singapura passam a ter tarifa zero

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 29/07/26 06h07
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A partir de 1º de agosto, todas as exportações brasileiras para Singapura terão tarifa zero. O Acordo Mercosul-Singapura entra em vigor no sábado e elimina ou reduz gradualmente as tarifas entre o país asiático e o bloco sul-americano. As informações são da Agência Brasil.

Em 2025, o Brasil exportou US$ 7,4 bilhões para Singapura, com superávit comercial de US$ 4,1 bilhões. A corrente de comércio entre os dois países atingiu US$ 10,7 bilhões. Entre os principais produtos vendidos estão óleos combustíveis, máquinas e carnes bovina, suína e de aves.

O acordo já está em vigor no Uruguai desde março e no Paraguai desde fevereiro. Foi assinado em 2022 e negociado desde 2018.

Além da redução de tarifas, o acordo amplia o acesso ao mercado de serviços, incentiva investimentos e inclui um capítulo específico sobre comércio eletrônico. Este é o primeiro capítulo do tipo negociado pelo Mercosul com um parceiro extrarregional.

A expectativa do governo brasileiro é incrementar o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos) em R$ 28,1 bilhões até 2041. As exportações do Mercosul para Singapura devem aumentar US$ 500 milhões por ano.

O governo brasileiro disponibilizou manuais para orientação de exportadores, importadores e operadores de comércio exterior. As informações estão no Portal Siscomex, com regras para aplicação das preferências tarifárias, critérios de origem das mercadorias e procedimentos necessários.

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