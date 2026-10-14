Exportações brasileiras para a Europa crescem 30% após acordo comercial

As exportações brasileiras para a União Europeia aumentaram 30,7% entre maio e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O crescimento ocorreu após a entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, anunciado nesta terça-feira (13) pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, durante evento em Brasília.

As informações são da Agência Brasil.

No acumulado de janeiro a setembro, as vendas brasileiras para o bloco europeu somaram US$ 44,17 bilhões, um aumento de 20% em relação aos nove primeiros meses de 2025. O acordo entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio, após quase 27 anos de negociações entre os dois blocos.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou que o comércio bilateral entre Mercosul e União Europeia cresceu mais de US$ 6 bilhões desde a aprovação do tratado. Segundo ele, as exportações brasileiras tiveram alta de 10,4% em 2026.

Elias Rosa afirmou que o crescimento das exportações não se restringe ao agronegócio. O comércio exterior do país avançou, em média, 10,5%, em um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas e aumento de barreiras comerciais.

Abertura de novos mercados

O Brasil abriu 700 mercados internacionais para produtos agropecuários desde 2023. As aberturas ocorreram em 99 destinos, entre países e blocos econômicos, após autorizações sanitárias para a entrada de produtos brasileiros.

Segundo estimativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o país exportou US$ 5,8 bilhões para os novos mercados abertos desde 2023. A projeção é que as vendas para esses destinos alcancem US$ 80 bilhões nos próximos quatro anos.

Desempenho do agronegócio

O ministro da Agricultura, André de Paula, destacou que o país exportou US$ 169 bilhões no acumulado do ano, US$ 2 bilhões abaixo dos Estados Unidos. Ele afirmou que o Brasil pretende encerrar o ano como o maior exportador mundial de alimentos.

A previsão é que o Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário chegue a 29% neste ano. A safra 2026/27 deve alcançar 366 milhões de toneladas.

De Paula citou a autorização concedida pela China para a exportação brasileira de miúdos suínos e manifestou expectativa de novas aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.