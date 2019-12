O número de veículos exportados pelo Brasil caiu 7,9% em novembro ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Foram 31,7 mil unidades exportadas no mês passado, volume que, se comparado a outubro, aponta aumento de 5,9%. A conta considera veículos leves e pesados.

No acumulado do ano, as montadoras venderam ao exterior um total de 399,2 mil veículos, baixa de 33,2%.

Em valores, as exportações somaram US$ 730,2 milhões em novembro, baixa de 23,7% em relação a novembro do ano passado e de 9,9% na comparação com outubro.

No acumulado do ano, são US$ 9,12 bilhões, recuo de 33,8%.