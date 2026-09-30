Exportação de frango e mel para Europa pode ser retomada em breve

As exportações brasileiras de frango e mel para a União Europeia, suspensas desde 3 de setembro, podem ser liberadas nos próximos meses. A indicação foi dada pelo comissário europeu de Comércio e Segurança Econômica, Maroš Šefčovič, durante reunião com os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa nesta quarta-feira (30), em Milwaukee, nos Estados Unidos.

As informações são da Agência Brasil.

O representante europeu mencionou o resultado positivo de uma auditoria realizada recentemente no Brasil. Segundo ele, após a conclusão dos procedimentos burocráticos, os embarques de carne de aves e mel para os países do bloco poderão ser retomados no curto prazo.

A decisão final sobre a retomada das exportações será analisada pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações da Comissão Europeia. A reunião técnica está prevista para os dias 20 e 21 de outubro.

Na avaliação divulgada nesta semana, a Comissão Europeia considerou satisfatório o sistema brasileiro de produção nas cadeias de aves e mel. O país apresenta condições para cumprir as exigências europeias relacionadas ao uso de antimicrobianos.

Durante a fiscalização, os auditores verificaram os controles brasileiros que impedem o uso de antimicrobianos para estimular o crescimento dos animais ou aumentar o rendimento da produção.

Carne bovina depende de processo mais longo

O governo brasileiro também tenta obter um procedimento acelerado para a retomada das exportações de carne bovina. Os representantes brasileiros manifestaram a expectativa de que o mesmo tratamento dado às cadeias de aves e mel possa ser aplicado à proteína bovina.

A situação, porém, envolve exigências adicionais. No caso da carne bovina, a comprovação do controle sanitário depende do acompanhamento de todo o ciclo de vida do animal, do nascimento ao abate. Esse processo de rastreabilidade pode levar até dois anos.

Motivo da suspensão

A União Europeia retirou o Brasil da lista de países considerados em conformidade com as regras do bloco para o uso de determinados antimicrobianos na produção pecuária. As substâncias podem ser utilizadas no tratamento de infecções em animais, mas a legislação europeia proíbe seu uso para estimular o crescimento.

A suspensão das importações atingiu produtos como carne bovina, suína e de frango, além de mel, pescados, ovos e outros itens de origem animal.

Na reunião em Milwaukee, os ministros brasileiros e o comissário europeu também discutiram as restrições da União Europeia às importações de aço. O bloco está revisando a distribuição das cotas para produtos siderúrgicos, o que poderá abrir espaço para o Brasil.