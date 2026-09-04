Exportação de carne bovina cai 27,1% em agosto por limite chinês

As exportações brasileiras de carne bovina caíram 27,1% em volume em agosto de 2026 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em valor, a queda foi de 19,7%, com US$ 1,2 bilhão exportado no período, contra US$ 1,5 bilhão em agosto de 2025. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

As informações são da Agência Brasil.

A retração está ligada ao limite de compras estabelecido pela China. O país asiático limita a 1,106 milhão de toneladas o volume de carne que pode entrar sem a aplicação de uma taxa adicional de 55%.

O Ministério do Comércio da China comunicou ao Brasil, em 10 de agosto, que a utilização da cota havia chegado a 90%.

Segundo Herlon Brandão, diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Mdic, a redução dos embarques era esperada diante da aproximação do limite estabelecido pela China.

Os exportadores tendem a reduzir os volumes embarcados quando há risco maior de incidência da tarifa adicional. O movimento ajuda a explicar a perda de força das vendas brasileiras de carne bovina ao mercado chinês em agosto.

Apesar da queda mensal, o desempenho no acumulado de 2026 permanece positivo. De janeiro a agosto, as exportações totais de carne resfriada e congelada do Brasil cresceram 4,7% em volume e 22,3% em valor na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A China também influenciou o desempenho geral das exportações brasileiras para a Ásia. Em agosto, os embarques para o continente recuaram 19,2% em relação ao mesmo mês de 2025. Em valor, a queda foi de 10,9%.

No acumulado de janeiro a agosto, porém, as exportações brasileiras para a Ásia avançaram 15% em valor e 3,3% em volume.