Executiva deixa banco tradicional e cria fintech com 135 milhões de clientes

Cristina Junqueira deixou uma carreira promissora em um dos cinco maiores bancos do Brasil em 2013 para fundar o Nubank, uma fintech que hoje é a maior instituição financeira do país em número de clientes. A empresária, que gerenciava uma das maiores carteiras de cartões de crédito do mercado, identificou problemas no modelo bancário tradicional, como tarifas altas e processos burocráticos, e decidiu criar uma alternativa centrada no cliente. As informações são da Gazeta do Povo.

O Nubank foi fundado por Cristina, o colombiano David Vélez e o engenheiro americano Edward Wible. A empresa nasceu em um momento em que cinco grandes bancos controlavam mais de 80% do mercado financeiro brasileiro. Hoje, a fintech reúne mais de 135 milhões de clientes, opera em três países e se consolidou entre as empresas financeiras mais valiosas da América Latina.

Cristina Junqueira criou o primeiro cartão de crédito sem anuidade gerenciado integralmente por aplicativo. A empresária atendeu pessoalmente consumidores pelos canais de suporte durante mais de um ano para identificar falhas no serviço. A estratégia ajudou a definir o modelo de negócio da empresa, que depois expandiu para contas, investimentos, empréstimos e seguros.

Engenheira de produção formada pela USP, Cristina fez MBA na Kellogg School of Management, nos Estados Unidos. Em 2024, entrou para a lista das 25 mulheres mais influentes do mundo do Financial Times. Com a valorização das ações após o IPO em Nova York, passou a integrar o grupo dos bilionários brasileiros, segundo a Forbes. Atualmente, mora nos Estados Unidos, onde estrutura a operação americana do Nubank.