Ex-servidores do BC receberam viagens e propinas do dono do Banco Master

Mensagens extraídas pela Polícia Federal no celular do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mostram que dois ex-servidores do Banco Central atuaram como consultores informais do banqueiro em troca de vantagens indevidas. Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana prestaram orientações, revisaram documentos e intercederam em temas de interesse do conglomerado entre 2023 e 2025. As informações são da Gazeta do Povo.

Belline era chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC, enquanto Paulo Sérgio ocupava o cargo de chefe adjunto do mesmo departamento. Em março deste ano, eles foram afastados dos cargos. Os três participavam de um grupo de mensagens no qual alinhavam estratégias, revisavam documentos e agendavam reuniões privadas, inclusive na casa do banqueiro.

Os diálogos apontam que ambos alertavam Vorcaro sobre movimentações financeiras do banco que caíam em filtros do sistema de monitoramento do BC e repassavam informações sigilosas referentes a reuniões reservadas entre a PF e integrantes do BC no âmbito da Operação Compliance Zero.

Vorcaro pagou propinas e custeou viagens internacionais

A contrapartida do controlador do Master aos favores dos servidores era feita por meio de pagamentos que utilizavam contratos fictícios e empresas de terceiros, além de viagens para destinos como França e Estados Unidos. Belline teria recebido R$ 2 milhões da Varajo Consultoria Empresarial, de Leonardo Palhares, sob a justificativa de elaboração de um estudo técnico.

Uma planilha compartilhada entre o cunhado de Vorcaro e o banqueiro em setembro de 2025 mostra, entre despesas fixas mensais, o nome Bellini e o valor de R$ 500 mil. Na mesma época, Vorcaro custeou uma viagem de Belline e sua esposa para Paris, incluindo guia e reservas em restaurantes de luxo da capital francesa.

Paulo Sérgio enviou a Vorcaro em janeiro de 2024 o roteiro detalhado de uma viagem em família para os parques da Disney e Universal em Orlando. No mesmo dia, o banqueiro acionou um prestador para providenciar o agendamento e contratação de guia para acompanhar o servidor e sua família no destino.

Servidor atuou como consultor informal do banqueiro

O primeiro contato de Vorcaro com Paulo Sérgio data de outubro de 2023. A partir deste momento, ele passa a atuar como consultor, chegando a classificar como prioridade absoluta o atendimento a interesses do Master. Em dezembro de 2023, ele manda espontaneamente uma lista de tópicos que Vorcaro deve tratar em uma reunião com o então presidente do BC, Roberto Campos Neto.

As mensagens indicam que o servidor tentou atuar para alterar normas de enquadramento das entidades que atuam na Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Em abril de 2025, Paulo Sérgio retornou um arquivo com alterações sugeridas em ofício do Master ao Desup. Em conversa com seu cunhado em julho de 2024, Vorcaro fez a recomendação de tratar bem Paulo Sérgio. Tá sendo um anjo na vida, escreveu o banqueiro.

Vorcaro foi preso em novembro no Aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. A defesa de Belline afirma que ele sempre exerceu suas funções dentro dos limites de suas atribuições e que confia na análise integral dos elementos. A defesa de Paulo Sérgio afirmou à Folha de S.Paulo que ele custeou integralmente as despesas da viagem para Orlando e que a origem dos recursos pode ser comprovada documentalmente.