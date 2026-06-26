Ex-ministro Silvio Almeida defende Cazé TV e critica regulação de bets

O ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida saiu em defesa da Cazé TV, canal do youtuber Casimiro Miguel que tem sido criticado pelo excesso de publicidade de casas de apostas durante a transmissão da Copa do Mundo. Segundo Almeida, a indignação do público é seletiva e o alvo deveria ser o Estado brasileiro, que abdica do poder regulatório e se recusa a proibir uma atividade lesiva à saúde pública e à economia popular. As informações são da Gazeta do Povo.

A Cazé TV, que tem rivalizado na audiência com emissoras tradicionais, é investigada por possível irregularidade na propaganda das bets, como são chamadas as casas de apostas esportivas. O canal divulgou uma nota pública prometendo moderação nas propagandas.

Silvio Almeida defendeu que a expansão do negócio de apostas é consequência de escolhas políticas, não da natureza humana. Ele classificou as críticas direcionadas apenas à emissora como moralismo de ocasião.

Almeida deixou o governo Lula em 2024, após uma denúncia de importunação sexual contra a ministra Anielle Franco. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal e também pela Polícia Federal. O ex-ministro sempre negou todas as acusações.