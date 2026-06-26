Economia

Ex-ministro Silvio Almeida defende Cazé TV e critica regulação de bets

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná Tai
- Atualizado: 26/06/26 16h07
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida saiu em defesa da Cazé TV, canal do youtuber Casimiro Miguel que tem sido criticado pelo excesso de publicidade de casas de apostas durante a transmissão da Copa do Mundo. Segundo Almeida, a indignação do público é seletiva e o alvo deveria ser o Estado brasileiro, que abdica do poder regulatório e se recusa a proibir uma atividade lesiva à saúde pública e à economia popular. As informações são da Gazeta do Povo.

A Cazé TV, que tem rivalizado na audiência com emissoras tradicionais, é investigada por possível irregularidade na propaganda das bets, como são chamadas as casas de apostas esportivas. O canal divulgou uma nota pública prometendo moderação nas propagandas.

Silvio Almeida defendeu que a expansão do negócio de apostas é consequência de escolhas políticas, não da natureza humana. Ele classificou as críticas direcionadas apenas à emissora como moralismo de ocasião.

Almeida deixou o governo Lula em 2024, após uma denúncia de importunação sexual contra a ministra Anielle Franco. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal e também pela Polícia Federal. O ex-ministro sempre negou todas as acusações.

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