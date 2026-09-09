Ex-banqueiro Vorcaro recebe multa de R$ 20 milhões por fraude

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou por unanimidade o ex-banqueiro Daniel Vorcaro a pagar multa de R$ 20 milhões por fraude em operação do fundo imobiliário Brazil Realty. A decisão foi tomada nesta terça-feira (8). O Banco Master recebeu penalidade de R$ 12,5 milhões. Ao todo, sete pessoas e nove empresas foram punidas, totalizando R$ 201 milhões em multas.

As informações são da Agência Brasil.

O processo investigou o uso de ativos sobreavaliados e operações no mercado secundário, quando papéis já emitidos trocam de donos. A CVM identificou prejuízo de R$ 5,8 milhões para investidores.

O esquema envolvia a sobreavaliação de imóveis e outros ativos usados na composição do fundo. A investigação apontou problemas em laudos que determinavam o valor dos bens e operações criadas para gerar liquidez artificial para as cotas.

Na terceira emissão de cotas, iniciada em 2018, o fundo recebeu R$ 139,1 milhões, grande parte em ativos físicos. Segundo a CVM, alguns desses bens, principalmente imóveis, apresentavam valores superiores aos considerados adequados.

Após a colocação das cotas, empresas ligadas aos envolvidos participaram de operações no mercado secundário. A Entre Investimentos realizou 177 operações, movimentando aproximadamente R$ 351 milhões em compras e R$ 358 milhões em vendas.

Para a CVM, a dinâmica permitia que investidores comprassem as cotas com base em valores artificialmente elevados. A autarquia identificou prejuízos realizados por fundos que negociaram os ativos, incluindo fundos com regimes próprios de previdência de servidores.

Além de Daniel Vorcaro e do Banco Master, foram condenados o pai do ex-banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, e o primo, Felipe Cançado Vorcaro. Também receberam punições a Viking Participações, a Entre Investimentos e outras empresas. As multas individuais ficaram entre R$ 5 milhões e R$ 24 milhões. Três ex-diretores da Sefer Investimentos foram absolvidos.

A defesa de Vorcaro negou a existência de provas de conduta irregular. A advogada Ana Paula Casagrande questionou elementos que demonstrassem que o ex-banqueiro teria usado meios fraudulentos para induzir investidores ao erro.

O Banco Master, posteriormente liquidado pelo Banco Central, participou da terceira emissão do fundo e colocou aproximadamente R$ 16,8 milhões em dinheiro no Brazil Realty. Nas operações posteriores com as cotas, a CVM calculou resultado positivo de aproximadamente R$ 10,8 milhões para o banco.

Os condenados podem recorrer da decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). O processo da CVM é independente das investigações criminais conduzidas pela Polícia Federal sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro.

O ex-banqueiro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Na ocasião, o Banco Central liquidou o Banco Master. Vorcaro voltou a ser preso em março de 2026, em outra investigação.