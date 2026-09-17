Eurodeputado propõe que Brasil seja membro associado da União Europeia

O eurodeputado alemão Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio do Parlamento Europeu, sugeriu nesta quarta-feira (16) que o Brasil e outros países sejam membros associados da União Europeia. A proposta surgiu após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convidar o Canadá a se tornar o primeiro parceiro do bloco nesse modelo. As informações são da agência Associated Press.

Lange afirmou em entrevista à emissora CNBC que a União Europeia enfrenta ações imprevisíveis dos Estados Unidos e uma política industrial agressiva da China. Por isso, segundo ele, é fundamental fortalecer laços com países democráticos. O eurodeputado citou o Canadá como exemplo dessa estratégia.

A proposta inclui Brasil, Indonésia, Japão e Coreia do Sul como possíveis membros associados. Lange destacou a importância de trabalhar em conjunto e formar um bloco econômico mais forte. Ele citou o premiê canadense Mark Carney, que disse em Davos ser necessário ter força para sentar à mesa de negociações.

Nesta quinta-feira (17), Carney fez um pronunciamento no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França, e demonstrou entusiasmo com o convite. O primeiro-ministro canadense afirmou que o país busca resiliência para que ninguém possa controlar seus mercados abertos ou comprometer sua soberania.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu à possível parceria entre Canadá e União Europeia. Ele disse nesta quarta-feira que, se a parceria for estabelecida com má intenção, Washington poderá aplicar tarifas ao bloco europeu. A declaração ocorre em meio a uma guerra comercial entre Estados Unidos e Canadá.