Os Estados Unidos vão considerar renovar por até doze meses exclusões tarifárias para US$ 34 bilhões em importações da China, num momento em que as duas maiores potências econômicas globais tentam chegar a um acordo comercial, segundo comunicado do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) dos EUA.

Em dezembro de 2018, bens chineses totalizando US$ 34 bilhões foram isentos de tarifas adicionais impostas por Washington em julho do ano passado. Essa exclusão, porém, irá vencer no fim de dezembro deste ano.