Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (16) novas restrições à exportação de chips avançados para cinco países, entre eles o Brasil. A medida do governo Donald Trump busca evitar que componentes americanos de alta tecnologia sejam desviados para data centers utilizados por empresas chinesas no desenvolvimento de inteligência artificial. As informações são da Gazeta do Povo.

A decisão foi tomada após reportagem da agência Bloomberg revelar que chips sujeitos a restrições, adquiridos por empresa ligada a Alice Huang — apontada como suposta agente chinesa —, foram instalados em um data center na China. Além do Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia também entraram na lista de países que precisarão de licença específica para receber itens avançados de tecnologia.

Impactos para o desenvolvimento tecnológico brasileiro

Igor Lucena, economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, avalia que a restrição pode ser uma das sanções mais severas já aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil. Segundo ele, o país não possui capacidade própria para fabricar esses componentes e terá dificuldade em importá-los de outros mercados quando se trata das versões mais sofisticadas.

O especialista alerta que, sem acesso aos chips de alta tecnologia, o Brasil ficará limitado ao desenvolvimento de soluções de baixa e média complexidade em inteligência artificial. Para Lucena, a medida reflete descontentamento americano com regulamentações brasileiras sobre big techs e críticas do governo Lula às ações de Washington.

Mercado global reage às novas regras

Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da corretora Saxo em Singapura, afirmou à agência Reuters que a mensagem das novas normas vai além da China. Ela destacou que a qualidade dos resultados financeiros, o acesso à tecnologia e a exposição regulatória serão fatores determinantes para definir vencedores na corrida da inteligência artificial.

Neil Shah, vice-presidente de pesquisa da consultoria Counterpoint Research, observou que o ônus regulatório foi transferido dos fabricantes de hardware para provedores de serviços em nuvem. Operadores de data centers nos países afetados enfrentarão exigências rigorosas de rastreamento de demandas computacionais de seus clientes.