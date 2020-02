O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando uma proposta para interromper as entregas de motores a jato co-produzidos pela General Electric para um novo avião em desenvolvimento na China, uma potencial escalada de medidas comerciais de proteção que podem ter fortes repercussões para o grande fabricante americano.

O governo pode recusar-se a emitir uma licença que permita à CFM International, uma joint venture da GE e da francesa Safran SA, exportar mais de seus motores a jato LEAP 1C para a China, disse uma pessoa familiarizada com as discussões. Os motores estão sendo usados no desenvolvimento do avião Comac C919 daquele país, o mais recente de uma família planejada de novos jatos que está anos atrasada.

Alguns membros do governo temem que os chineses possam fazer engenharia reversa dos motores CFM, permitindo que a China entre no mercado global de motores a jato, minando os interesses comerciais dos EUA.

A GE argumenta contra a decisão, de acordo com a fonte, dizendo que imitar as técnicas avançadas de fabricação que produziram o motor é muito mais difícil do que acreditam algumas autoridades da administração. Na prática, de acordo com a GE, os motores CFM estão na China há anos, o que significa que os fabricantes chineses já poderiam ter iniciado a engenharia reversa.

A potencial negação de uma nova licença para os motores está na agenda de uma reunião de autoridades da administração agendada para quinta-feira. A administração também está considerando a possibilidade de estender as licenças existentes para os sistemas de aviões que a GE fornece para o C919.

Fonte: Dow Jones Newswires.