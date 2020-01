O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse nesta quinta-feira que o governo americano começou a trabalhar no que ele descreveu como corte de impostos “2.0”.

Em entrevista à CNBC, Mnuchin disse que a Casa Branca planeja implementar um segundo corte de impostos para a classe média e “outros incentivos” para impulsionar o crescimento da economia americana. Ele afirmou também que o avanço dos gastos do governo deve desacelerar.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que anunciará um corte de impostos “bem grande” para a classe média nos próximos 90 dias.

Ainda à CNBC, Mnuchin disse que Trump está focado em buscar um acordo comercial com a União Europeia, após fechar o acordo preliminar com a China e o USMCA, como é conhecido o pacto comercial da América do Norte.

Já ao ser perguntado se deseja um dólar “forte”, Mnuchin respondeu que prefere um dólar “estável”.