EUA aplicam tarifa de 25% sobre produtos brasileiros

Os Estados Unidos passaram a cobrar uma tarifa de 25% sobre produtos importados do Brasil a partir da 1h01 desta quarta-feira (22). O governo americano alega que o Brasil adota práticas comerciais injustas. A medida foi confirmada em notificação publicada no Federal Register, o diário oficial dos EUA, na segunda-feira (20). As informações são da Gazeta do Povo.

A decisão afeta milhares de produtos brasileiros exportados para o mercado americano. Cerca de 2,1 mil itens ficaram isentos da nova tarifa, entre eles terras raras, café e aeronaves civis. A tarifa é resultado de uma investigação aberta em julho de 2025 pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

Governo americano justifica a medida

O USTR informou que o representante comercial Jamieson Greer comunicou ao presidente Donald Trump que manteve consultas com o governo brasileiro para resolver as questões comerciais. Segundo o órgão, essas conversas não resolveram de forma satisfatória as preocupações dos Estados Unidos sobre as práticas comerciais do Brasil.

A investigação foi concluída no mês passado, quando o USTR recomendou a aplicação da taxa. Antes da entrada em vigor, o governo americano abriu prazo para manifestações por escrito e realizou audiências públicas sobre o tema nas últimas semanas.

Brasil pode enfrentar nova sobretaxa

O país pode ser alvo de outra tarifa americana. Em junho, o USTR sugeriu aplicar uma sobretaxa adicional de até 12,5% ao Brasil e outras 59 nações. A alegação é de que esses países apresentam falhas no combate à importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A decisão final sobre essa segunda tarifa deve ser anunciada ainda nesta semana.