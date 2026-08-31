Esteves se reúne com Trump em meio a negociações sobre tarifas

O presidente do Conselho do BTG Pactual, André Esteves, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado em Washington. O encontro durou 45 minutos e acontece em meio às negociações entre Brasil e EUA sobre a aplicação de tarifas comerciais, o chamado tarifaço. As informações são da Gazeta do Povo.

A reunião foi antecipada pelo portal Metrópoles e confirmada pela assessoria do banco. Uma conversa virtual entre os dois governos está marcada para esta segunda-feira (31) para tratar do assunto.

Esteves defende interesses brasileiros

Pessoas próximas ao banqueiro informaram que ele manifestou a Trump a disposição de defender os interesses do Brasil, independentemente de quem seja o presidente a partir de 2027. Esteves é considerado um dos empresários brasileiros com maior trânsito no governo americano, ao lado dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Governo brasileiro avalia reciprocidade

O governo brasileiro considera aplicar reciprocidade nas tarifas ao mesmo tempo em que negocia com a gestão Trump. O tarifaço é um conjunto de taxas de importação que podem ser impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros, o que afetaria o comércio entre os dois países.