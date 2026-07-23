Estatais federais apresentam piora financeira e elevam risco fiscal

O Instituto Fiscal Independente (IFI), vinculado ao Senado Federal, divulgou nesta quinta-feira (23) um relatório que aponta deterioração na saúde financeira de parte relevante das empresas estatais federais. O documento alerta que a crise enfrentada por essas empresas eleva o risco fiscal para o Tesouro Nacional, especialmente as mais dependentes de recursos da União. As informações são da Gazeta do Povo.

O IFI dedicou quase metade do relatório de acompanhamento fiscal à análise das estatais. Segundo o instituto, o problema ocorre em um contexto de forte restrição orçamentária imposta pelo regime fiscal sustentável, o que pode comprometer o orçamento do governo.

Os Correios são o principal exemplo da crise atual. A estatal registrou prejuízo de R$ 8,5 bilhões em 2025, somando quatro anos consecutivos de perdas. O instituto aponta que o problema resulta de aumento nos custos de operação, queda na receita e despesas com previdência. As despesas com precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas pela Justiça, cresceram 119% de 2024 para 2025, causadas por derrotas na Justiça do Trabalho e atualização monetária dos valores.

O relatório calculou o grau de dependência das estatais em relação ao Tesouro Nacional em 2025. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) lidera com 99,6% de dependência, seguida pela Amazul com 99,5% e pelo Grupo Hospitalar Conceição com 99,3%. A Embrapa aparece com 98,4%, a Conab com 95,1% e a CBTU com 94,6%.

O documento também detalha o custo médio mensal de cada funcionário por estatal. A Embrapa tem o maior valor, com R$ 41.771,60 por funcionário. A Nuclep registra R$ 37.583,80, o Ceitec R$ 32.499,10 e a CBTU R$ 29.041,10. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre apresenta custo de R$ 18.347,90, enquanto a Imbel tem o menor valor entre as listadas, com R$ 6.978,70 por funcionário.