Estaleiro gaúcho inicia construção de 13 navios para a Transpetro

O Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, começou a construir o primeiro de quatro navios do tipo Handymax encomendados pela Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras. A cerimônia de batimento de quilha, que marca o início da construção, aconteceu nesta quinta-feira (15). As informações são da Agência Brasil.

A quilha é considerada a espinha dorsal de uma embarcação. O ritual de batimento é uma tradição secular vista como símbolo de proteção e boa sorte para o navio e sua tripulação.

Os navios vão transportar produtos derivados de petróleo, como diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação. A encomenda faz parte do Programa Mar Aberto, voltado à renovação e ampliação da frota própria do Sistema Petrobras.

Ao todo, a Ecovix construirá 13 navios para a Transpetro nos próximos anos. Além dos quatro Handymax, serão cinco navios-tanque pressurizados para transporte de GLP e derivados, e quatro navios de médio porte da classe MR1.

A previsão é que os trabalhos nas diferentes embarcações gerem até 5 mil empregos diretos e indiretos. Segundo o diretor de Transporte Marítimo da Transpetro, Jones Soares, o projeto amplia a capacidade operacional da companhia para atender às demandas do mercado e acompanhar a expansão da produção de petróleo no país.