Os Estados Unidos anunciaram uma proposta de sobretaxa de 10% sobre aeronaves brasileiras importadas pelo país, medida que atinge diretamente a Embraer, uma das maiores fabricantes do setor no mundo. A iniciativa foi divulgada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e integra uma investigação baseada na Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, instrumento usado para apurar práticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais de Washington. As informações são da Gazeta do Povo.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) classificou a proposta como totalmente descabida durante evento da Latam na Base Aérea de Brasília nesta quinta-feira (26). Ele ressaltou que não existem tarifas para o setor aeronáutico em nenhum lugar do mundo. O governo norte-americano justifica a medida como forma de pressionar o Brasil a rever práticas comerciais e avançar nas negociações bilaterais.

A Embraer informou que está analisando o relatório norte-americano e defendeu a manutenção da isenção de tarifas para o setor aeroespacial internacional, política adotada desde a década de 1980. A empresa mantém operações nos Estados Unidos há mais de 45 anos, com investimentos de US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2,5 mil funcionários no país. A companhia estima que suas atividades devem gerar um superávit comercial de US$ 8 bilhões para a economia norte-americana nos próximos cinco anos.

O governo brasileiro reagiu com firmeza à proposta. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) classificou a decisão unilateral do USTR como uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil afirmou que não cederá a esse tipo de ameaça e que vem atuando de boa-fé há mais de um ano nas negociações relativas à Seção 301 da Lei de Comércio americana. Segundo a diplomacia brasileira, os termos de referência para a negociação não foram enviados pelos Estados Unidos, apesar das repetidas cobranças do Brasil.