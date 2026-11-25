O governo americano estuda aplicar tarifas adicionais sobre aviões e açúcar vindos do Brasil, segundo informações divulgadas pela Reuters nesta quarta-feira (25). A medida seria uma resposta à ausência de mudanças em práticas comerciais brasileiras que Washington considera inadequadas, mesmo após meses de negociações entre os dois países. As informações são da Gazeta do Povo.

Aviões e açúcar na mira de novas sobretaxas

Entre as alterações propostas pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), está a criação de uma tarifa de 10% sobre aeronaves brasileiras, que hoje entram sem taxação no mercado americano. Outra medida em análise é uma nova alíquota para o açúcar brasileiro que chega aos Estados Unidos fora das cotas estabelecidas, com o objetivo de bloquear a entrada do produto por meio de terceiros países. Uma fonte do governo Trump afirmou que os ajustes visam dar maior poder de negociação para eliminar as práticas consideradas desleais e criar condições mais equilibradas para empresas e trabalhadores americanos. O USTR publicou comunicado convocando interessados a participarem de audiência sobre o tema em 14 de janeiro, em Washington, com inscrições até 7 de dezembro e comentários escritos até 30 de dezembro.

Disputa comercial se intensifica na OMC

Em julho deste ano, os Estados Unidos já haviam imposto ao Brasil uma tarifa de 25% sobre diversos produtos, citando práticas como o Pix, desmatamento ilegal e venda de produtos piratas na Rua 25 de Março, em São Paulo. No mesmo mês, aplicaram uma sobretaxa adicional de 12,5%, alegando falta de medidas contra importações produzidas com trabalho forçado. Diante do impasse nas negociações iniciadas em setembro, o Brasil protocolou na Organização Mundial do Comércio (OMC) um pedido de investigação sobre as tarifas americanas. Na terça-feira (24), os Estados Unidos bloquearam a solicitação, mas o Brasil deve reapresentá-la em dezembro. Pelas regras da OMC, o veto americano não será suficiente nesta segunda tentativa, o que deve levar à abertura da investigação.