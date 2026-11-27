Governos estaduais, municipais e o Distrito Federal poderão tomar R$ 1 bilhão a mais em empréstimos bancários até dezembro. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional na noite de quinta-feira (26). Com isso, o teto anual para operações de crédito sobe de R$ 30,625 bilhões para R$ 31,625 bilhões. As informações são do Ministério da Fazenda.

O objetivo é ampliar a capacidade de financiamento dos governos locais, principalmente por meio de empréstimos com garantia da União. Nesse tipo de operação, o Tesouro Nacional cobre eventuais inadimplências, o que reduz o risco para os bancos e facilita a contratação do crédito.

Sublimite com garantia federal cresce

O aumento foi direcionado especificamente para operações com garantia da União. Esse sublimite passou de R$ 10 bilhões para R$ 11 bilhões. Segundo a Fazenda, a ampliação foi necessária porque os limites previstos estavam praticamente esgotados.

Na prática, a garantia federal pode tornar os empréstimos mais acessíveis, mas as operações continuam sujeitas às regras e condições aplicáveis a cada caso.

Recurso vem de espaço fiscal já existente

O dinheiro para ampliar o limite não é novo. Ele vem do espaço fiscal de estados e municípios identificado pelo Tesouro Nacional em levantamento feito neste mês. A consulta foi realizada junto aos governos que participam de programas de ajuste e acompanhamento fiscal.

O levantamento apontou cerca de R$ 7,49 bilhões em espaço disponível até o fim de 2026. Desse total, o Tesouro considerou possível remanejar até R$ 2 bilhões para os limites do CMN. A resolução aprovada, porém, transfere apenas R$ 1 bilhão.

Isso significa que parte da margem fiscal prevista para programas de ajuste foi redistribuída para o limite de operações de crédito. Não houve criação de recursos adicionais.

Outros sublimites permanecem inalterados

A resolução não mexeu nos demais sublimites de crédito. Continuam valendo os seguintes valores: R$ 2,8 bilhões para o Novo PAC com garantia da União; R$ 2,2 bilhões para o Novo PAC sem garantia; R$ 7 bilhões para estados, DF e municípios sem garantia; R$ 8 bilhões para os Correios; e R$ 625 milhões para órgãos e entidades da União.

A resolução entra em vigor na data de sua publicação. O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes da política monetária e de crédito no país. É presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e também integrado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.