Envelhecimento da população ameaça crescimento econômico do Brasil

O Brasil enfrenta um alerta crítico com a queda na natalidade e o envelhecimento acelerado da população, fatores que ameaçam o crescimento econômico e a sustentabilidade das contas públicas. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais aposentados, a força de trabalho diminui enquanto os gastos com previdência, saúde e assistência social aumentam. As informações são da Gazeta do Povo.

O país já perdeu o chamado bônus demográfico, período em que há mais pessoas em idade de trabalhar do que crianças e idosos dependentes. Especialistas apontam que o Brasil está envelhecendo antes de se tornar rico e produtivo, tornando a transição mais difícil do que foi para nações desenvolvidas.

Produtividade brasileira fica abaixo da média mundial

A eficiência do trabalho no Brasil é baixa: o país ocupa a 94ª posição mundial. Um trabalhador brasileiro produz o equivalente a US$ 21,10 por hora, valor bem abaixo dos US$ 81,80 dos Estados Unidos e até inferior aos US$ 33,80 da Argentina. O brasileiro trabalha muito, com jornada média de 38,9 horas semanais, mas a falta de qualificação e tecnologia impede que esse esforço se transforme em riqueza.

Políticas públicas podem ajudar a reverter a queda na natalidade, mas têm limites. A decisão de ter filhos é influenciada por fatores culturais e pelo desejo de liberdade individual. Existe um descompasso: as pessoas dizem que gostariam de ter mais filhos do que realmente conseguem ter. O papel do Estado seria reduzir barreiras financeiras e a insegurança profissional.

Teletrabalho aparece como solução para aumentar natalidade

Além de investimentos em creches e saúde, soluções como o teletrabalho mostram resultados positivos. Pesquisas indicam que a intenção de ter filhos aumenta quando ambos os parceiros podem trabalhar em casa alguns dias por semana. Para funcionar, essas ações precisam ser políticas de Estado, com planejamento de longo prazo, oferecendo segurança para que as famílias planejem o futuro.