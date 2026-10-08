Economia

Entregas do AliExpress ficam mais rápidas na Black Friday

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 08/10/26 17h07
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Imagem mostra uma pessoa contando notas de R$ 100.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Depositphotos.

Os Correios e o AliExpress renovaram a parceria para acelerar as entregas de produtos comprados por brasileiros na plataforma chinesa. O acordo prevê redução nos prazos de entrega, especialmente durante períodos de alto volume de compras, como a Black Friday e o dia 11 de novembro, data do principal festival de vendas do comércio eletrônico chinês.

As informações são da Agência Brasil.

O objetivo é aumentar a capacidade de processamento dos pedidos e melhorar o rastreamento das encomendas. A assinatura do memorando de entendimentos aconteceu em setembro, na sede do Alibaba Group, em Hangzhou, na China.

A expansão das parcerias internacionais faz parte do Plano de Reestruturação dos Correios. A estatal prepara a logística para atender o aumento previsto de encomendas no fim do ano.

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