Entregadores e mototaxistas podem financiar moto e bike elétrica

Entregadores, mototaxistas, motofretistas e trabalhadores de aplicativos podem financiar motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas com juros reduzidos a partir desta segunda-feira (27). As linhas de crédito são oferecidas por bancos e instituições financeiras credenciadas ao programa Move Brasil.

As informações são da Agência Brasil.

Para solicitar o financiamento, o trabalhador precisa estar cadastrado no programa pela conta gov.br e ter recebido a confirmação de elegibilidade, emitida em até cinco dias úteis. Após essas etapas, pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou outra instituição credenciada para análise de crédito.

O veículo escolhido deve ser produzido no Brasil a partir de 2024. O recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem. A aprovação depende da análise de crédito do banco, que define os documentos necessários.

O pagamento da primeira parcela começa apenas 60 dias após a contratação. O prazo para quitar o financiamento é de até quatro anos. Os juros são de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres.