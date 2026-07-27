Economia

Entregadores e mototaxistas podem financiar moto e bike elétrica

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 27/07/26 17h06
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

Entregadores, mototaxistas, motofretistas e trabalhadores de aplicativos podem financiar motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas com juros reduzidos a partir desta segunda-feira (27). As linhas de crédito são oferecidas por bancos e instituições financeiras credenciadas ao programa Move Brasil.

As informações são da Agência Brasil.

Para solicitar o financiamento, o trabalhador precisa estar cadastrado no programa pela conta gov.br e ter recebido a confirmação de elegibilidade, emitida em até cinco dias úteis. Após essas etapas, pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou outra instituição credenciada para análise de crédito.

O veículo escolhido deve ser produzido no Brasil a partir de 2024. O recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem. A aprovação depende da análise de crédito do banco, que define os documentos necessários.

O pagamento da primeira parcela começa apenas 60 dias após a contratação. O prazo para quitar o financiamento é de até quatro anos. Os juros são de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres.

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