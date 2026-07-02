Entidades repudiam assédio a jornalista Malu Gaspar

Entidades de defesa do jornalismo emitiram nesta quinta-feira (2) notas públicas de repúdio contra o assédio e as tentativas de cooptação feitas à jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e comentarista da GloboNews. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) reagiram à notícia de que a organização do empresário Daniel Vorcaro teria monitorado a vida pessoal da jornalista. As informações são da Gazeta do Povo.

A Polícia Federal identificou mensagens que demonstram a tentativa de Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, de comprometer a publicação de reportagens sobre investigações envolvendo seus negócios. As conversas mostram que o publicitário Thiago Miranda foi acionado pelo empresário para apurar detalhes da vida pessoal de Malu e buscar formas de interromper o trabalho investigativo, inclusive com oferta espúria de trabalho.

Segundo os registros, o publicitário repassou a Vorcaro dados sigilosos da jornalista, incluindo informações sobre familiares, contas bancárias e endereço residencial. O objetivo do ex-banqueiro era frear as investigações que ela realizava sobre o Banco Master.

Ataques virtuais após reportagem

De acordo com a Abraji, Malu Gaspar passou a sofrer uma onda de ataques online logo após a publicação de reportagem que detalhava conversas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A instituição lamentou o cenário hostil enfrentado por mulheres na profissão.

A associação reforçou que sua missão é defender o trabalho dos jornalistas profissionais. Quando qualquer jornalista sofre intimidação por exercer o seu ofício, perde a sociedade como um todo, destacou o texto.

ANJ cobra investigação sobre acesso a dados

A ANJ manifestou profunda indignação diante das revelações e classificou a conduta como adoção de métodos mafiosos. A entidade cobrou uma resposta firme das autoridades e espera a imediata investigação sobre o acesso a dados pessoais da jornalista, que deveria estar sob proteção legal dos órgãos oficiais e da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

À Gazeta do Povo, a defesa de Vorcaro afirmou que não se pronunciará sobre a apuração. Já a defesa de Miranda afirmou que não teve acesso às mensagens e repudiou o que chama de vazamento seletivo da investigação.