O Banco do Brasil registrou queda de 66,5% no lucro do terceiro trimestre de 2026 e atribuiu parte do resultado ao aumento da inadimplência no crédito rural. A inadimplência na carteira do agronegócio chegou a 6,92%, enquanto em outros bancos varia entre 1,95% e 2,5%, segundo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). As informações são da Gazeta do Povo.

Ao apresentar o balanço na quinta-feira (12), a presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirmou que médios e grandes produtores rurais estariam se recusando a pagar dívidas ou renegociar operações. O diretor financeiro Marco Geovanne Tobias havia feito declaração semelhante um dia antes. As falas provocaram reação de entidades do setor, que contestam a interpretação de inadimplência deliberada e passaram a questionar a gestão do banco.

Federações apontam falhas na concessão de crédito

A Farsul questiona os critérios utilizados pelo BB para conceder empréstimos e a preparação da instituição para a Resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional, que alterou regras de provisionamento e entrou em vigor em janeiro de 2025. Segundo a federação, o banco não teria se adaptado adequadamente durante o período de transição, provocando restrição repentina de crédito que comprometeu o fluxo de caixa dos produtores.

A entidade também aponta que a inadimplência de pessoas físicas registrou o maior percentual e crescimento entre as modalidades de crédito do BB entre setembro de 2025 e setembro de 2026, indicando que a deterioração não se restringe ao agronegócio. O Sindicato dos Bancários de Brasília corrobora a análise e afirma que a inadimplência já havia saltado de 0,52% em dezembro de 2022 para 2,2% em dezembro de 2024, mas o problema foi ignorado enquanto a carteira de crédito rural cresceu de R$ 192 bilhões para R$ 404 bilhões.

Produtores atribuem dificuldades a juros e custos elevados

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) afirma que as dificuldades de pagamento decorrem de adversidades climáticas, quebras de safra, aumento dos custos de produção, queda nos preços agrícolas e juros elevados. A entidade cita levantamento da Procuradoria-Geral do Banco Central segundo o qual a inadimplência média do setor ficou em 1,89% entre 2015 e 2019.

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), destacou que 90% dos clientes rurais do BB estão em dia com os pagamentos. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) classificou como inadequada a atribuição da inadimplência à falta de disposição para pagar sem apresentação de dados que sustentem essa conclusão.

Em nota, o Banco do Brasil negou ter responsabilizado todo o setor do agronegócio pela queda nos resultados e reforçou que 90% dos clientes da carteira estão adimplentes. A instituição também desmentiu denúncias que circularam nas redes sociais sobre empréstimos a CPFs e propriedades rurais inexistentes, classificando as postagens como irresponsáveis e oportunistas.