A usina termelétrica Parnaíba VI, da Eneva, instalada em complexo localizado no Maranhão, foi vitoriosa no leilão de energia nova A-6 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizado nesta sexta-feira.

A companhia contratou 70 MW médios para a usina, que tem capacidade instalada de 92,3 MW. A contratação foi feita com inflexibilidade operacional sazonal de 50%, assegurando uma receita fixa anual de R$ 85,346 milhões pelo prazo de 25 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. O contrato prevê a correção anual da receita fixa pelo IPCA.

Segundo a Eneva, o fornecimento do gás será integrado e assegurado a partir de suas concessões na Bacia do Parnaíba, sem necessidade de alterar a capacidade diária de produção atual, de 8,4 milhões de m3/dia. A construção da usina Parnaíba VI deve ser iniciada em 2022. Já foi fechado um memorando de entendimentos com o grupo Siemens para fornecimento dos equipamentos críticos da ilha de potência. O investimento estimado para a implantação dessa expansão do complexo é de R$ 470 milhões.

Depois da contratação, a Eneva atingirá, até 2025, uma capacidade instalada de 2,8 GW, e faturamento bruto mínimo anual de R$ 2,8 bilhões.