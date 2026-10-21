Enel recebe multa de R$ 11,4 milhões por apagões em São Paulo

A Enel foi multada em R$ 11,4 milhões pelo Procon Paulistano por falhas no fornecimento de energia elétrica na capital paulista entre setembro e dezembro de 2025. A penalidade foi publicada no Diário Oficial da cidade nesta quarta-feira (21). As informações são da Agência Brasil.

A maior parte dos problemas ocorreu entre os dias 8 e 10 de dezembro, quando até 3 milhões de consumidores ficaram sem luz. A concessionária pode recorrer da decisão em 15 dias.

A multa havia sido aplicada originalmente em 2025. A Enel recorreu, mas a decisão administrativa manteve a penalidade integral.

Empresa contesta punição

A Enel informou que discorda da multa e afirmou que sua atuação foi compatível com a magnitude dos eventos climáticos extremos. Segundo a concessionária, ventos fortes e prolongados atingiram a área de concessão por dois dias em dezembro e afetaram cerca de 4,4 milhões de consumidores.

A empresa disse que restabeleceu o fornecimento para 80% dos clientes em até 24 horas, o equivalente a aproximadamente 3,5 milhões de unidades consumidoras. A companhia afirmou que a resposta foi mais rápida do que nos eventos de novembro de 2023 e outubro de 2024.

Apagão de setembro

Em setembro, um vendaval com rajadas de cerca de 100 km/h atingiu a concessão. A distribuidora informou que restabeleceu a energia para mais de 90% dos clientes afetados em até 24 horas.