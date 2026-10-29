Endividamento das famílias atinge recorde de 50,1% da renda anual

O endividamento das famílias brasileiras atingiu 50,1% da renda acumulada em 12 meses no mês de agosto, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira (29). O comprometimento da renda com o pagamento de dívidas também alcançou o maior patamar da série histórica, chegando a 29%. As informações são da Gazeta do Povo.

Os indicadores mostram que metade da renda anual das famílias está comprometida com dívidas bancárias, enquanto quase um terço é destinado ao pagamento de parcelas e juros. O cenário é impulsionado pelo custo elevado dos empréstimos e pela expansão de modalidades de crédito mais caras, como cartão de crédito e financiamentos sem garantia.

Mesmo com as duas edições do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os indicadores continuam avançando. As medidas utilizaram garantias do Tesouro Nacional para estimular o refinanciamento de débitos, mas não impediram que o endividamento alcançasse novos recordes.

Governo promete terceira edição do Desenrola

Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu uma terceira edição do Desenrola, com um leilão para que bancos vendam dívidas de consumidores com descontos, facilitando a quitação dos débitos. O Banco Central informou que prepara novas medidas para conter a concessão considerada predatória de crédito.

Quando o financiamento imobiliário é retirado do cálculo, o endividamento das famílias chegou a 31% da renda em agosto. Nessa mesma comparação, o comprometimento da renda com o serviço da dívida atingiu 26,7%, igualmente um recorde histórico.

Inadimplência permanece em nível elevado

Em setembro, a proporção de pagamentos atrasados no crédito livre, modalidade em que os bancos definem as taxas de juros, permaneceu em 6,6%, repetindo o recorde registrado em agosto. A inadimplência nesse segmento aumentou um ponto percentual desde o início do ano.

O estoque total de crédito no país cresceu 0,4% em setembro, na comparação com agosto, alcançando R$ 7,4 trilhões. O ritmo de crescimento do crédito em 12 meses desacelerou de 9,4% em agosto para 9,1% em setembro. O spread bancário, diferença entre os custos de captação das instituições financeiras e os juros cobrados dos clientes, subiu de 34,7 para 35,5 pontos percentuais.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne na próxima semana para decidir os rumos da taxa básica de juros, a Selic. Após cinco reduções consecutivas de 0,25 ponto percentual, a taxa chegou a 13,75% ao ano.