O volume de novas encomendas à indústria da Alemanha recuou 0,6% em agosto em relação a julho deste ano, segundo dados ajustados publicados pela agência de estatísticas alemã Destatis nesta segunda-feira. A leitura frustrou expectativas de economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que previam leve alta de 0,2%.

O resultado se deveu às encomendas domésticas, que sofreram queda de 2,6% em agosto ante julho. As encomendas externas, por outro lado, cresceram 0,9% no mesmo período.

Na comparação anual, as encomendas diminuíram 6,7% em agosto. A baixa foi mais acentuada do que em julho, quando o recuo havia sido de 5,0% ante o mesmo período do ano passado (revisada de 5,6% na publicação anterior).