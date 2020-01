As encomendas à indústria da Alemanha caíram 1,3% em novembro de 2019 ante outubro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade nas encomendas.

continua depois da publicidade

Apenas as encomendas externas sofreram queda de 3,1% em novembro ante o mês anterior. As encomendas domésticas, por outro lado, avançaram 1,6% no mesmo período.

Na comparação anual, as encomendas totais mostraram contração de 6,5% em novembro, no cálculo sem ajuste sazonal.