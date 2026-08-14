Empresas pedem que Brasil evite retaliação tarifária contra os EUA

A Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham) defende que o país evite adotar medidas de retaliação contra as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. A entidade reúne empresas dos dois países interessadas em relações comerciais conjuntas.

As informações são da Agência Brasil.

Na quinta-feira (13), o governo federal abriu formalmente o processo para avaliar se responderá às tarifas americanas com base na Lei da Reciprocidade Econômica. A abertura não significa aplicação imediata de contratarifas, mas o início de uma análise formal.

A Amcham pede intensificação do diálogo de alto nível entre os dois governos para reduzir a sobretaxação e evitar novas restrições. Segundo a entidade, contramedidas podem elevar custos para empresas e consumidores, afetar cadeias produtivas e investimentos, além de dificultar uma solução negociada.

Uma pesquisa da organização apontou que 90,5% das empresas defendem o diálogo diplomático e comercial com os Estados Unidos. Apenas 3,2% querem a adoção de medidas de reciprocidade.

A Amcham considera fundamental que a estratégia seja conduzida com equilíbrio, moderação e avaliação criteriosa dos impactos, além da participação do setor empresarial.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que ouvirá empresários brasileiros e estrangeiros sobre os possíveis impactos da aplicação da Lei da Reciprocidade em resposta ao tarifaço americano.