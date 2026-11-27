O Banco Bradesco, a Bradespar e a Bradsaúde emitiram comunicados oficiais ao mercado após a confirmação de que Luiz Carlos Trabuco assumirá o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Lula (PT). Trabuco preside o Conselho de Administração das três companhias, mas nenhum dos documentos menciona renúncia aos cargos. As informações são da Gazeta do Povo.

O primeiro fato relevante foi publicado pelo banco cerca de quatro horas depois do anúncio oficial do governo federal, na quinta-feira (26). Na manhã de sexta-feira (27), a Bradespar, empresa de investimentos do grupo, e a Bradsaúde, holding de saúde originada da Odontoprev, divulgaram comunicados idênticos. Todos os textos informam que eventuais desdobramentos serão comunicados conforme a regulamentação aplicável.

O que é fato relevante e quando deve ser usado

Fato relevante é um comunicado oficial regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em que empresas divulgam acontecimentos capazes de influenciar decisões de investidores sobre compra, venda ou manutenção de ações. A divulgação deve ser ampla, imediata e preferencialmente fora do horário de negociação da bolsa, que funciona das 10h às 18h.

A norma da CVM traz exemplos do que pode ser considerado fato relevante, mas não cita especificamente a nomeação de executivos para cargos públicos. Há precedentes similares: em novembro de 2018, a Localiza anunciou a saída de Salim Mattar do Conselho para assumir secretaria no governo Bolsonaro. Em dezembro de 2022, a Petrobras informou que Caio Paes de Andrade aceitara convite para ser secretário em São Paulo.

Mercado reage à escolha em meio a pressão por ajuste fiscal

A indicação de Trabuco ocorre após turbulências no mercado financeiro. No dia seguinte à vitória de Lula, em virada inédita no segundo turno, o dólar subiu 8,36% e fechou a R$ 5,40, maior alta desde março de 2003. O Ibovespa despencou 13,88% e precisou acionar o mecanismo de circuit breaker, com queda que chegou a 17,34%.

Na terça-feira (24), Lula sancionou projeto de ajuste fiscal com medidas para equilibrar o orçamento por meio de contenção de despesas e limitação de créditos tributários. Trabuco defende retomada do controle orçamentário, redução de benefícios tributários e corte de gastos sem aumento de impostos, mas é contrário a ajustes abruptos e defende conciliar equilíbrio fiscal com crescimento econômico. Na quinta-feira (26), após antecipações do nome pela imprensa, o Ibovespa fechou com alta de 6% e o dólar recuou 1,25%, a R$ 5,74.