Qualquer empresa registrada no Brasil já pode participar dos testes do sistema da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), um dos novos tributos da Reforma Tributária. A Receita Federal liberou o acesso ao ambiente de testes nesta segunda-feira (23), sem necessidade de indicação prévia ou autorização de entidades representativas. As informações são da Agência Brasil.

Para entrar no piloto, basta que a empresa atenda aos requisitos operacionais, cadastrais e de segurança definidos pela Receita. O objetivo é testar e ajustar as plataformas tecnológicas antes do funcionamento definitivo do novo modelo tributário.

Como participar dos testes

A empresa precisa conceder procuração digital aos seus representantes para acessar o Portal Piloto da CBS. Algumas funções exigem autorizações específicas, como a geração de credenciais para usar as interfaces de programação (APIs) e o acesso à Declaração de Regimes Específicos (DeRE).

O sistema foi desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). A iniciativa busca identificar falhas, corrigir erros e fazer ajustes antes da entrada em vigor das novas regras.

Regras e limites do ambiente de testes

A Receita Federal pode estabelecer limites de acesso para garantir a estabilidade e a segurança da plataforma. As restrições levam em conta fatores como o número de transações e a capacidade de processamento disponível.

O órgão também pode suspender ou bloquear empresas que descumprirem as regras de uso ou realizarem operações que comprometam o funcionamento do sistema. Problemas e falhas podem ser reportados pelo canal Receita Atende.

Até o fim de 2026, o Programa para Implementação dos Sistemas Operacionais da Reforma Tributária coordena o projeto. A partir de janeiro de 2027, a gestão passa para a Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação da Receita Federal.