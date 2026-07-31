Havan, Lupo e JBS: Por que gigantes brasileiras estão migrando para o Paraguai

Grandes marcas brasileiras como Havan, Lupo e JBS estão expandindo suas operações para o Paraguai para fugir da alta carga tributária e dos elevados custos operacionais do Brasil. O movimento reflete uma estratégia de competitividade, aproveitando impostos baixos e leis de incentivo à exportação no país vizinho. As informações são da Gazeta do Povo.

O Paraguai utiliza o modelo ’10-10-10′, com alíquota máxima de 10% para o Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas, além de 10% para o IVA (Imposto sobre Valor Agregado, equivalente ao ICMS brasileiro). Outro grande atrativo é a Lei de Maquila, voltada para indústrias que exportam: elas pagam um tributo único de apenas 1% sobre o valor gerado no país e possuem isenção de impostos sobre dividendos e importação de máquinas.

Encargos trabalhistas ficam até 75% menores

Embora o salário mínimo paraguaio seja nominalmente maior que o brasileiro, o custo total para o patrão é bem menor. Lá, os encargos trabalhistas ficam entre 25% e 35% sobre o salário, enquanto no Brasil podem chegar a 100%. Não existe recolhimento de FGTS, PIS/Pasep ou contribuição ao Sistema S, e o adicional de 1/3 de férias, comum aqui, não é aplicado no Paraguai.

Setor têxtil lidera migração de indústrias

O setor têxtil lidera a migração com empresas como Lupo, Döhler e Karsten. No setor de calçados, Dass e Kidy já operam em território paraguaio. Recentemente, a JBS anunciou um investimento de US$ 70 milhões para retornar ao país. Além da produção industrial, o varejo também entrou na onda: Luciano Hang, dono da Havan, confirmou que estuda abrir a primeira unidade da rede na grande Assunção.

No primeiro semestre de 2026, o Brasil liderou 76% dos pedidos de residência no Paraguai. Além de empresários, profissionais liberais e investidores buscam estabilidade econômica, segurança e menor custo de vida. O mercado imobiliário paraguaio também está em alta, sendo que investidores brasileiros já respondem por 60% dos pedidos de residência voltados para investimentos no setor.