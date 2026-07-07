Empresas brasileiras enfrentam burocracia e alta carga tributária

Cerca de 60% das empresas brasileiras fecham as portas em até cinco anos, segundo dados de 2026. O cenário é resultado de um ambiente de negócios marcado por burocracia excessiva, alta carga tributária e insegurança jurídica. As informações são da Gazeta do Povo.

O principal obstáculo é o chamado custo Brasil, que envolve a enorme burocracia. Enquanto em países ricos gasta-se cerca de 200 horas anuais com impostos, no Brasil esse número passa de 1.500 horas. O empreendedor acaba gastando mais energia tentando ficar dentro das regras do que focado em fazer a empresa crescer.

O sistema tributário brasileiro edita mais de duas novas regras fiscais por hora útil. Essa instabilidade faz com que muitas empresas paguem impostos a mais sem saber. Como errar para menos gera multas pesadas e o governo raramente avisa quando o erro é para mais, o empresário vive em constante insegurança financeira e jurídica.

Apesar das dificuldades, o sonho de ter um negócio próprio é o segundo maior desejo dos brasileiros, perdendo apenas para a casa própria. Em 2025, o volume de pequenas empresas abertas bateu o recorde de 5,1 milhões.

As pequenas empresas representam 95% de todos os negócios no Brasil e respondem por mais de um quarto do PIB. Elas garantem metade dos empregos com carteira assinada e injetam bilhões de reais todos os meses na economia através do pagamento de salários.

As empresas que sobrevivem aos primeiros cinco anos geralmente fazem pesquisas de mercado rigorosas, monitoram custos diariamente e investem em digitalização. O uso consciente do capital de giro e a agilidade em adaptar o produto ao que o consumidor deseja são fundamentais para não se tornar apenas mais uma estatística de fechamento.