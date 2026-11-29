A taxa Selic em 13,75% ao ano e a incerteza econômica levaram companhias de diversos setores a congelar bilhões de reais em novos empreendimentos no Brasil. Levantamento com 24 grandes empresas de consumo e varejo mostra queda de 31,3% nos investimentos entre janeiro e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. As informações são da Gazeta do Povo.

O movimento atinge desde fabricantes de cosméticos até siderúrgicas e redes varejistas. O custo elevado do crédito, a concorrência de produtos importados e a demanda enfraquecida fazem com que as companhias priorizem a redução de dívidas em vez de ampliar a capacidade produtiva. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que apenas 56% das indústrias planejavam investir em 2026, contra 72% no ano anterior.

Boticário cancela fábrica de R$ 1,8 bilhão em Minas Gerais

O Grupo Boticário suspendeu por tempo indeterminado a construção de uma unidade industrial em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O projeto, anunciado em 2024, previa investimento de R$ 1,8 bilhão e ampliaria em 50% a capacidade produtiva da fabricante de cosméticos. A operação geraria 800 empregos diretos com início previsto para 2028.

Em comunicado divulgado no dia 16 de novembro, a companhia informou que revisou o cronograma de expansão e decidiu otimizar as fábricas em operação em São José dos Pinhais, no Paraná, e Camaçari, na Bahia. A empresa já havia executado serviços de terraplanagem no terreno de 400 mil metros quadrados às margens da rodovia Fernão Dias, adquirido em agosto de 2024.

Siderúrgicas e varejistas cortam aportes bilionários

A Gerdau reduziu o orçamento global de investimentos para R$ 4,7 bilhões em 2026, queda de 22,9% em relação a 2025. A siderúrgica atribuiu o corte à concorrência do aço importado, especialmente da China, que pressiona preços e margens de lucro no mercado doméstico. A Usiminas também revisou o teto de investimentos de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,4 bilhão, priorizando disciplina financeira e preservação de caixa.

No varejo, o Grupo Mateus diminuiu 42% os investimentos de janeiro a setembro, de R$ 817 milhões para R$ 472 milhões. A rede Assaí aplicou R$ 360 milhões até setembro, retração de 22%, e planeja abrir apenas quatro lojas em 2026, ante dez unidades em 2025. O Grupo Pão de Açúcar registrou a maior queda: os investimentos recuaram 56%, para R$ 226 milhões, com a verba para expansão de lojas caindo de R$ 136 milhões para R$ 11 milhões.

A fabricante de defensivos agrícolas Adama anunciou no dia 9 de novembro o fechamento da fábrica de Taquari, no Rio Grande do Sul, menos de quatro anos após investir R$ 300 milhões na unidade. A decisão afetará 62 trabalhadores e foi justificada pela necessidade de adequar a produção à demanda de longo prazo diante da concorrência de fabricantes chineses. No setor elétrico, a Atlas Renewable Energy, controlada pela BlackRock, congelou US$ 1 bilhão em projetos de energia renovável em junho, citando restrições operacionais impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico que comprometem a rentabilidade dos empreendimentos.