Empresas atingidas por tarifas americanas podem pedir crédito de R$ 22,6 bi

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta quinta-feira (17) o protocolo para empresas solicitarem empréstimos do Plano Brasil Soberano. O programa disponibiliza R$ 22,6 bilhões em crédito para negócios afetados pelas tarifas americanas e pela guerra no Oriente Médio.

As informações são da Agência Brasil.

O pacote de crédito é formado por R$ 13,5 bilhões em recursos do Tesouro Nacional e R$ 9,1 bilhões do BNDES. O programa também inclui empresas de setores considerados indispensáveis, como fertilizantes e minerais críticos.

Essa é a terceira fase do programa, iniciado em meados de 2025. A primeira versão surgiu após os Estados Unidos sobretaxarem exportadores brasileiros. A segunda foi lançada em março de 2026, incluindo negócios afetados pela guerra no Oriente Médio.

Três grupos de empresas têm direito ao crédito. O grupo 1 reúne exportadoras de bens e fornecedores afetados pelo tarifaço dos EUA. O grupo 2 inclui setores industriais relevantes para o comércio exterior ou estratégicos para a transição para uma economia de baixo carbono. O grupo 3 abrange exportadoras de bens e fornecedores para países do Golfo Pérsico.

Integram o grupo 2 empresas de ramos como o têxtil, químico, farmacêutico, automotivo, minerais críticos e de máquinas e equipamentos.

Para o grupo de afetados pelo tarifaço ou conflito no Oriente Médio, é preciso ter pelo menos 1% do faturamento vindo do comércio com os países envolvidos. Empresários podem verificar a elegibilidade pelo site do programa.

Os financiamentos são direcionados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, e projetos de investimentos. Os juros cobrados variam de 4,3% a 17,5% ao ano. As condições dependem de fatores como porte da empresa e destinação dos recursos.

Os detalhes e a forma de habilitação para o crédito podem ser consultados no site do BNDES.