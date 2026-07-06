Empresas americanas debatem tarifas de 25% sobre produtos brasileiros

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) iniciou nesta segunda-feira (6) audiências em Washington para discutir a tarifa de 25% sugerida sobre importações americanas de produtos brasileiros. Representantes de empresas e entidades dos EUA, além de inscritos do Brasil, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), estão apresentando posicionamentos favoráveis e contrários à medida. As informações são da Gazeta do Povo.

A Growth Energy, maior associação do setor de biocombustíveis dos EUA, declarou apoio às tarifas. O vice-presidente sênior de assuntos regulatórios da entidade, Chris Bliley, afirmou que o Brasil busca mascarar o desmatamento ilegal e impedir a participação de produtos americanos nos mercados de combustíveis renováveis. Bliley alegou que o Brasil faz acusações infundadas sobre mudanças no uso das terras atribuídas ao etanol dos EUA, enquanto o desmatamento continua ocorrendo no próprio país.

Bill Bullard, do Fundo de Ação Jurídica de Pecuaristas e Criadores de Gado Unidos da América, também se manifestou a favor das tarifas. Ele se opôs à recomendação de que a sobretaxa não seja aplicada à carne bovina do Brasil, alegando que a crescente penetração de importações brasileiras causa danos irreparáveis aos produtores americanos.

Andrew LaVigne, presidente da Associação Americana do Comércio de Sementes, argumentou que tarifas sobre sementes causariam mais danos econômicos do que qualquer benefício potencial. Mark Bitting, da Gehring Montgomery, empresa que distribui cera de carnaúba para indústrias dos EUA, afirmou que a tarifa se tornará um novo imposto sobre o consumidor americano.

Em junho, o USTR divulgou o resultado de uma investigação e acusou o Brasil de práticas comerciais injustas, como suposta preferência ao Pix entre serviços de pagamento eletrônico, tarifas desleais e falhas na aplicação de medidas anticorrupção, na proteção da propriedade intelectual e no combate ao desmatamento ilegal. As audiências são uma das últimas etapas antes do governo Donald Trump decidir se a sobretaxa será realmente imposta.