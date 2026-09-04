Empresário Vorcaro admite ter criado rede de proteção que falhou

O empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, declarou em depoimento secreto ao Supremo Tribunal Federal que construiu uma rede de contatos com autoridades dos três poderes para se proteger, mas que essa estrutura acabou se voltando contra ele. A declaração foi feita ao juiz auxiliar do ministro André Mendonça, relator do processo, sem a presença da Polícia Federal. As informações são da Gazeta do Povo.

Vorcaro afirmou que acreditava ter criado um sistema de proteção, mas que todo esse sistema se virou contra ele. Segundo o empresário, pessoas ligadas ao núcleo do poder estariam interessadas em impedir uma eventual delação premiada, embora não tenha apresentado provas ou identificado essas pessoas. Ele relatou ter se sentido pressionado e até com a vida ameaçada.

O advogado constitucionalista André Marsiglia avalia que Vorcaro reconheceu, ainda que indiretamente, que mantinha conexões importantes para preservar seus interesses. Enquanto estava em liberdade, o banqueiro usou um grupo chamado A Turma para constranger adversários e contratou influenciadoras e publicitários para gerir sua imagem.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro mostram que ele recorria ao ministro Alexandre de Moraes em busca de ajuda. Em uma das conversas, pediu que Moraes tentasse sensibilizar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para adiar uma operação policial. Em outra, questionou se o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinha conhecimento da situação.

O doutor em Direito Luiz Augusto Módolo afirma que esses contatos foram, no mínimo, estranhos e precisam de esclarecimentos. O criminalista Márcio Nunes alerta que a importância está na descrição feita por Vorcaro sobre a rede de relações que mantinha e como recorria a essas conexões diante de problemas.

O material recuperado não permite concluir que todas as relações tenham sido ilícitas ou que as autoridades mencionadas tenham participado de irregularidades. A estratégia da defesa de Vorcaro deve ser apostar em nulidades no processo, em meio à crise no STF após revelação de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário.