A comparação dos funcionários públicos a parasitas feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi mal recebida na Eletrobras, que está em processo de privatização. A opinião do diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel) Emanuel Mendes é que a fala do ministro demonstra desconhecimento da complexidade do trabalho na empresa. Segundo o sindicalista, “a resposta será dada nas ruas”.

“O ministro Paulo Guedes não entende nada de setores estratégicos e vem com esse discurso. Ele não tem noção do que fala. É assim que eles tratam as coisas nesse País”, disse Mendes.

Ele afirmou ainda que o sindicato iniciou um processo de negociação salarial com a direção da Eletrobras. “A ideia é levar o movimento para as ruas. Vamos dar nosso recado por meio dos trabalhadores. Eles estão destruindo o serviço público. Haja visto como está o INSS”, acrescentou.

A comparação foi feita em palestra, no início da tarde, na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio. “O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um parasita e o dinheiro não está chegando no povo”, disse o ministro.