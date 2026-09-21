Empregados da Caixa rejeitam proposta e mantêm greve nacional

Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposta da empresa e decidiram manter a greve nacional iniciada em 10 de setembro. A decisão foi tomada em assembleia virtual realizada na tarde desta segunda-feira (21).

As informações são da Agência Brasil.

Mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a proposta apresentada pela instituição, segundo a Comissão Executiva dos Empregados (CEE). O comando da greve deve anunciar os próximos passos do movimento em breve.

A paralisação começou após os trabalhadores rejeitarem a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Plano de saúde é principal ponto de divergência

O Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados, é uma das principais pautas de reivindicação. Os trabalhadores também pedem avanços em outros itens do acordo específico, negociados desde junho.

A proposta rejeitada ampliaria de 6,5% para 9% da folha de pagamento o teto de participação do banco no custeio do Saúde Caixa, a partir de 2027.