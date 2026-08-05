Embraer vende dois aviões cargueiros KC-390 para a Colômbia

A Embraer assinou um contrato com a Força Aeroespacial Colombiana para a venda de dois aviões cargueiros KC-390 Millennium, informou a fabricante brasileira nesta terça-feira (4). O acordo torna a Colômbia a primeira nação da América Latina, além do Brasil, a adquirir o modelo. As informações são da Gazeta do Povo.

O contrato inclui o fornecimento das aeronaves, equipamentos de missão, pacote integrado de serviços e suporte, além de um programa de transferência de tecnologia para atender às exigências regulatórias colombianas. O negócio somou US$ 366 milhões, segundo a agência Efe.

A dupla de aeronaves poderá ser utilizada em missões humanitárias, respostas a desastres naturais, transporte de cargas e tropas, além de lançamento de paraquedistas e suprimentos, com capacidade para reabastecimento em voo.

KC-390 opera com caças Gripen

O KC-390 pode ser reabastecido e também reabastecer caças em pleno voo. As unidades destinadas à Colômbia contarão com conectividade total para operar em conjunto com os caças Gripen já adquiridos pelo país vizinho.

O cargueiro militar pode transportar até 26 toneladas de carga a uma velocidade de 470 nós (aproximadamente 870 km/h), podendo operar em pistas temporárias ou não pavimentadas.

Aeronave já foi vendida para 12 países

Além de Brasil e Colômbia, a aeronave já foi adquirida pelas forças armadas de países como Portugal, Hungria, Países Baixos, Áustria, República Tcheca, Suécia, Eslováquia, Lituânia, Uzbequistão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos.

A Embraer é líder na produção mundial de aviões de até 150 lugares e o maior exportador brasileiro de produtos de alto valor agregado.