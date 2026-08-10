Embraer registra lucro de R$ 1,11 bilhão no segundo trimestre de 2026

A Embraer registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,11 bilhão no segundo trimestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período de 2025. A receita da fabricante brasileira de aeronaves atingiu o recorde de R$ 11,33 bilhões, crescimento de 10,4% na comparação anual. As informações são da Gazeta do Povo. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (10) e mostram ainda avanço de 30,3% no Ebitda, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

O lucro atribuído aos acionistas da empresa controladora chegou a R$ 1,08 bilhão, alta de 141,5% sobre os R$ 448,9 milhões registrados no segundo trimestre de 2025. Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela forte demanda por jatos e serviços e pela aceleração do volume de entregas. O Ebitda alcançou R$ 1,81 bilhão, contra R$ 1,39 bilhão no mesmo trimestre do ano passado.

A Aviação Executiva foi o principal destaque entre os negócios da Embraer, com receita de R$ 3,7 bilhões, aumento de 19% na comparação anual. A Aviação Comercial registrou R$ 3,2 bilhões, queda de 2% que, segundo a fabricante, foi influenciada pela valorização do real diante do dólar. A área de Defesa & Segurança apresentou receita de R$ 1,5 bilhão no trimestre, alta de 22% em relação ao mesmo período de 2025.

A fabricante entregou 65 aeronaves entre abril e junho, o melhor resultado para um segundo trimestre em 16 anos. O número representa crescimento de 7% sobre o mesmo período do ano passado e elevou para 109 o total de aeronaves entregues no primeiro semestre, 20% acima das 91 unidades entregues na primeira metade de 2025. Segundo a empresa, o avanço nas entregas é resultado do progresso das iniciativas para nivelar a produção.

O backlog, que corresponde ao valor das encomendas já contratadas e ainda não fabricadas ou entregues, chegou a US$ 34,5 bilhões no segundo trimestre. O montante representa alta de 16% em um ano e estabelece o sétimo recorde trimestral consecutivo. É o maior valor já registrado pela Embraer para um segundo trimestre.

Fundada em 1969 como uma empresa estatal de capital misto, a Embraer foi privatizada em dezembro de 1994. A partir da privatização, a companhia passou por uma ampla reestruturação e se tornou uma das principais fabricantes mundiais de jatos comerciais. Mais de 1,9 mil jatos da família E-Jets já foram entregues a mais de 170 companhias em cerca de 90 países.