A Embraer realiza nesse mês a implementação da segregação interna do negócio de aviação comercial, afirmou a empresa, em comunicado, nesta terça-feira, 21. De acordo com a Embraer, o negócio permanecerá integralmente na companhia até a obtenção de todas as aprovações das autoridades concorrenciais que analisam a parceria estratégica entre Embraer e Boeing.

Nesta terça, a companhia inaugurou as novas instalações da unidade de Eugênio de Melo, em São José dos Campos.

Para fazer ajustes nos sistemas, a empresa decidiu conceder licença remunerada aos funcionários pelos próximos três dias.

Todas as equipes devem retomar suas atividades depois do período de férias coletivas no dia 27 de janeiro.