A Embraer realizou o primeiro teste estático com o motor elétrico da WEG, após concluir a integração do novo sistema que será usado no avião de demonstração da tecnologia de propulsão aeronáutica 100% elétrica.

continua depois da publicidade

Segundo a empresa, nessa fase da campanha de ensaios, o protótipo utilizou-se de uma fonte externa de energia para alimentar o sistema elétrico de alta tensão e acionar o Powertrain (motor e inversor) que foram instalados na plataforma do avião.

O teste ocorreu em Botucatu, interior de São Paulo, onde a aeronave está sendo fabricada.

“Está prevista para o início de 2020 a chegada do conjunto de baterias de alta voltagem que permitirá os avanços dos ensaios em condições de operação real e primeiro voo do protótipo”, disse a companhia em comunicado.