A Embraer, fabricante brasileira de aviões, abriu um combo de venda que dá bem ideia do que é ser muito rico. Se você ganhar um bom prêmio da Mega Sena desses que acumulam várias e várias vezes, talvez você possa adquirir o pacote de um jato executivo da marca com um carro esportivo – no caso, nada mais, nada menos, do que um Porsche. Tanto o avião, quanto o carro têm design exclusivos.

Mas atenção. Não é qualquer prêmio da Mega Sena que dá pra comprar o combo jatinho-carrão. O prêmio da Mega Sena 2316, por exemplo, que será sorteado nesta quarta-feira (11), não compra. E isso que a Caixa vai sortear um bela bolada: R$ 34 milhões. Só que o combo Embraer-Porsche custa R$ 28 milhões a mais.

Pra levar pra casa pacote de luxo do jato e carro esportivo, a loteria teria que acumular mais alguns prêmios e chegar a R$ 58 milhões, valor do combo da Embraer quando você converte o valor de US$ 10,9 milhões para reais.

Mas se você quiser encarar o pacote de luxo, atenção: o combo é limitado!

O projeto, batizado de Duet (dueto, em inglês), envolve um jato Embraer Phenom 300E e um Porsche 911 Turbo S. Eles terão designs exclusivos, com interiores personalizados e que dialoguem um com outro.

Os assentos do carro, por exemplo, terão a tira vermelha que no avião indica a localização do colete salva-vidas. O automóvel também terá um acabamento claro no teto, para se assemelhar à aeronave. Até os frisos da soleiras serão marcados com o escrito “no step” (não pise), como é feito nas asas de aviões. O objetivo é criar uma transição perfeita entre carro e avião — o Porsche é inteiramente pintado à mão.

“Para essa cooperação, utilizamos o know-how de ambas as marcas para trabalhar em conjunto em um par único de veículos que são igualmente atraentes para o seleto grupo de clientes de jatos e carros esportivos”, disse Alexander Fabig, vice-presidente da área de personalização e clássicos da Porsche, em nota.

Como se trata de um combo, jato e automóvel só poderão ser adquiridos juntos. O comprador também levará um conjunto de malas personalizadas com o logo do projeto e um relógio de titânio inspirado na cabine da aeronave.

Para solidificar ainda mais essa parceria simbiótica, o número de registro da aeronave aparece tanto na asa traseira do carro quanto nas laterais da chave”, disse Jay Beever, vice-presidente de design da Embraer.

O dueto já está disponível para encomenda. As entregas serão feitas a partir de 2021.