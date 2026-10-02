Embraer entrega 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026

A Embraer entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A fabricante brasileira divulgou os números nesta sexta-feira (2).

As informações são da Agência Brasil.

A maior parte das vendas foi de jatos executivos. Modelos como Phenom 300, Praetor 500, Praetor 600 e Phenom 100 somaram 41 unidades no trimestre e 115 no ano. No terceiro trimestre de 2025, foram 41 unidades entregues.

No segmento de aviação comercial, a empresa entregou 22 aeronaves entre julho e setembro. No acumulado do ano, já são 52 aviões. Em 2025, foram 20 aviões comerciais entregues no terceiro trimestre e 46 entre janeiro e setembro.

O setor de defesa registrou três entregas no período: um KC-390 Millenium e dois A-29 Super Tucano. No ano, já são oito aeronaves desse segmento.

A Embraer mantém a projeção de entregar entre 80 e 85 aeronaves comerciais em 2026, crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Para a aviação executiva, a expectativa é de 160 a 170 aeronaves, também com alta de 6%.