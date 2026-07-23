Embraer assina acordo para produzir 20 caças Gripen extras no Brasil

A Embraer fechou na terça-feira (21) um acordo com a empresa sueca SAAB para a possível fabricação de 20 caças Gripen extras. As aeronaves devem ser produzidas no complexo de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, único local fora da Suécia onde o jato supersônico é montado desde 2023. As informações são da Gazeta do Povo.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já havia anunciado a intenção de comprar mais caças durante visita oficial à Suécia em junho. O pedido complementa a frota de 36 aeronaves, que é um dos principais equipamentos da Força Aérea Brasileira (FAB). A intenção foi formalizada em uma declaração assinada entre os governos dos dois países para ampliar a cooperação na área de defesa.

Bosco da Costa Junior, presidente da Embraer Defesa & Segurança, afirmou que a ampliação da parceria com a SAAB reflete a confiança construída ao longo dos últimos dez anos e reforça o papel estratégico da Embraer no programa Gripen.

Brasil e Suécia ampliam cooperação militar

Além da possível ampliação da frota, Brasil e Suécia assinaram um memorando de entendimento para aprofundar a cooperação bilateral na área militar. Entre as iniciativas previstas está a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil voltado à operação, manutenção e modernização dos caças Gripen.

O anúncio ocorre em meio a restrições orçamentárias enfrentadas pelo Ministério da Defesa. Neste ano, a pasta foi incluída entre as áreas atingidas por medidas de contenção de despesas adotadas pelo governo federal, com bloqueio de R$ 4,36 bilhões.

Programa teve início em 2014

O programa Gripen começou em 2014, quando o Brasil assinou contrato para a compra de 36 caças Gripen E/F da SAAB, após uma concorrência internacional iniciada no ano anterior que envolveu propostas da francesa Dassault e da americana Boeing.

O acordo incluiu um amplo programa de transferência de tecnologia e a participação da indústria nacional na produção das aeronaves. Em 2023, SAAB e Embraer inauguraram uma linha de montagem em Gavião Peixoto, permitindo que parte dos caças fosse produzida em território brasileiro. Em março deste ano, foi apresentado o primeiro Gripen montado no Brasil. Ao todo, 15 aeronaves do contrato original deverão ser produzidas nas instalações da Embraer.