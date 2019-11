Em carta aos clientes, a Embraer anunciou nesta quarta-feira, 13, uma espécie de “recall” dos jatos executivos Phenom 300. Assinado pelo presidente da unidade de serviço e suportes da empresa, Johann Bordais, o documento, ao qual o Estado teve acesso, destaca que foram relatados à Embraer casos de corrosão nas massas de balanceamento dos profundores (parte traseira da aeronaves) que podem provocar perda de controle da aeronave.

A reportagem apurou que a chamada para revisão dos jatos envolve um terço da frota de 500 aviões. Ou seja, 166 aeronaves, terão de passar por essa manutenção preventiva. Um grupo terá de fazer a revisão nos próximos três dias. Os demais ao longo de 60 dias, conforme a carta.

Segundo o presidente da Embraer Serviços, os relatos apontam para o fato de que a região de operação da aeronave tem uma contribuição relevante para as corrosões das massas. Com base nessas conclusões, a empresa decidiu propor um tempo de cumprimento de revisão das aeronaves de 3 dias ou cinco horas de voo, o que vier primeiro. Esse prazo vale para o grupo 1, de quem tem aeronaves consideradas mais suscetíveis à corrosão.

“As demais aeronaves serão incluídas no grupo 2, o qual terá a mesma data para cumprimento das inspeções, ou seja, 60 dias ou 100 horas de voo, o que ocorrer primeiro”, diz o executivo na carta. Ele reconhece que a revisão do boletim de alerta poderá impor impactos significativos nas operações de alguns clientes no curto prazo, mas que a empresa enfrentará restrições mais imediatas em termos de possíveis peças requeridas para o completo cumprimento do serviço.

“Portanto, recomendamos aos nossos clientes que entrem em contato com o centro de serviços de sua preferência para planejar a inspeção o quanto antes.” O executivo afirma ainda que, baseado no que for encontrado nas inspeções, serão identificadas quais peças precisam ser substituídas e quais podem ser reutilizadas após algum retrabalho.

Bordais afirma que há várias ações em andamento, que estão sendo monitoradas por um time integralmente dedicado ao assunto. “Neste momento é muito importante enfatizar que todas as nossas decisões foram estritamente baseadas na segurança da operação.”